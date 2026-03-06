Звезда от "Диви и красиви" стана Мисис Планет

Чаровната Сузана Делиева, покорила любовното шоу "Диви и красиви", превзе и модния подиум, пише България Днес.

На бляскава церемония в Пловдив, състояла се на 26 февруари, красавицата грабна титлата "Мисис Планет" сред 18 заслужили финалистки. Хубавицата се отличи с особена грация, харизма, финес и неподправено сценично присъствие.

Журито определено остана запленено от финеса й и напълно залсужено я награди с короната. Сузана и останлатие победителки в надпреварата ще представят страната ни на световния финал на конкурса през есента в Ереван, Армения.