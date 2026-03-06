Ваня от "Игрите" обмисля да емигрира

Ембелматичната участничка от втория сезон на "Игри на волята" Ванеса Запрянова е поредната българка, ужасена от положението в страната, пише България Днес.

Високите сметки, ниските заплати и крайната наразбория в цялото държавно управление я карат все по-често да обмисля живота в чужбина.

"Цените растат, заплатите стоят. Но всичко е точно. Все повече ме блазни мисълта за преместване в някоя далечна топла страна. Поне ще спестявам една хилядарка всеки месец от ток", смята уморената от несправедливости червенокоска.

