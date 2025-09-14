Маги Томова все още е сама

Магдалена Томова, финалистка от третия сезон на „Ергенът” и водеща на „Диви и красиви”, открито призна, че и до днес е сама.

След драматичния финал на шоуто, в който момъкът Алекс остави нея и „колежката” й Надежда да го чакат напразно, животът не поднесъл на Маги голяма любовна история.

Въпреки че вече гони 40-те, блондинката не се притеснява от този факт. Тя е категорична, че жените на нейната възраст са подложени на ненужен обществен натиск – че трябва да имат връзка на всяка цена и да хванат „последния влак”. Красавицата мисли по различен начин. „Чувствам се добре и вярвам, че когато е писано, правилният човек ще се появи”, споделя тя. За риалити звездата най-важното е да не прави компромис с чувствата си и да не се поддава на чуждите очаквания.