Нети бори вирусите с броколи

Антоанета Добрева – Нети, която е фенка на йогата и природосъобразния начин на живот, боли вирусите с кълнове от броколи.

Тя описа полезните свойства на тази храна. „Богати на сулфорафан – мощен антиоксидант с доказано защитно действие върху клетките. Подсилват имунната система, което помага на тялото по-лесно да се справя с вирусите. Имат естествено противовъзпалително действие. Подкрепят детоксикацията и функциите на черния дроб. Допринасят за добро храносмилане, благодарение на активните ензими. Свежа, лека и лесна за отглеждане суперхрана само за няколко дни”, сподели Нети със своите фенове.

На своите 50 години тя изглежда превъзходно и е много вероятно една от причините да е именно в храната, която слага на масата си.