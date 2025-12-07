Последни
Популярни
Горещи

Русата Златка се покри след скандала с Карен

https://hotarena.net/az-jenata/rusata-zlatka-se-pokri-sled-skandala-s-karen HotArena.net
Румен Димитров
329
Русата Златка се покри след скандала с Карен

Румен Димитров
329

Русата Златка се покри от светските прожектори, след скандала около Карен Хачатрян и последвалия му арест, за който писахме.

От известно време тя не се появява публично, не коментира ситуацията и избягва активност в социалните мрежи. Феновете й се чудят дали умишлено е потърсила спокойствие, докато шумът около случая утихне, или просто е решила да се дистанцира от цялата драма. Единственото сигурно е, че отсъствието й поражда още повече въпроси по темата и дали е знаела какви ги върши мъжът й и откъде са парите му.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.