Русата Златка се покри след скандала с Карен

Русата Златка се покри от светските прожектори, след скандала около Карен Хачатрян и последвалия му арест, за който писахме.

От известно време тя не се появява публично, не коментира ситуацията и избягва активност в социалните мрежи. Феновете й се чудят дали умишлено е потърсила спокойствие, докато шумът около случая утихне, или просто е решила да се дистанцира от цялата драма. Единственото сигурно е, че отсъствието й поражда още повече въпроси по темата и дали е знаела какви ги върши мъжът й и откъде са парите му.