Габриела от „Ергенът” била изключвана от училище за проблемно поведение

Габриела Цонева от „Ергенът: Любов в рая” е една от най-коментираните участнички в предаването. Пловдивчанката, която зрителите познават и от втория сезон на шоуто, се завърна в новата му версия и този път си намери гадже, но за кратко. Тя няколко пъти намекна в социалната мрежа, че с избраника й Калоян не са останали заедно.

Габриела е от онези хора, които е невъзможно да останат незабелязани – шумна е, емоционална е, реагира бурно дори на дребни провокации, а когато влезе в кадър, останалите сякаш инстинктивно се дръпват, защото знаят, че предстои сцена, която ще се помни.

Запознати издават, че устатата брюнетка е имала тежко детство, белязано от ранната загуба на родителите й. Останала сирак, когато най-много имала нужда от опора. Още в тийнейджърските си години проявявала буен характер. Имала нескрит конфликт с авторитетите, често влизала в кавги със съучениците си, а директорският кабинет се превърнал в място, което посещавала по-често, отколкото повечето й ученици посещавали библиотеката. Габи била изключвана от училище, защото участвала в няколко физически сблъсъка с връстници. Още тогава демонстрирала импулсивния си нрав, който години по-късно проявява пред камерите. Шушука се, че известно време е заработвала и като момиче на повикване, за да се издържа.

Цонева открито признава, че продължава да се бори с травмите на миналото си. Понякога обаче тази борба личи по начина, по който реагира на хора и ситуации. Зрителите отдавна са забелязали, че Габриела може да премине от прегръдка до буря за секунди. В моменти на напрежение използва уличен език, остри обиди и вербална агресия, с която сякаш е свикнала да се защитава още от детството си. Има склонност да преекспонира и да драматизира. За продуцентите това е злато, за съквартирантите й – бедствие, а за зрителите – повод за дискусии в мрежата.

Не е чудно, че връзката на Габи с Калоян, избраника ѝ от шоуто, не е просъществувала. Брюнетката няколко пъти намекна, че е дала шанс на човек, който не го е заслужавал. Думите ѝ звучат едновременно саркастично и огорчено – два тона, които тя умело смесва. Още по време на излъчването на епизодите зрителите бяха категорични, че Габриела и Калоян са от два различни свята, а химия между тях липсва.

Напоследък се забелязват промени и във външния вид на Цонева. Малко преди заминаването за остров Родос тя е сменила силиконовите си импланти в стремеж да изглежда по-секси и впечатляващо пред камерите - решение, което не крие от аудиторията. След финала на предаването обаче едрогърдата брюнетка е продължила с трансформациите. Отслабнала е и е намалила обема на устните си – промяна, която мнозина определят като най-сполучливата й до момента.

Любопитно остава и присъствието на Красимир Томов в живота ѝ – човек, с когото пловдивчанката поддържа близко приятелство още преди участието си в шоуто. Говори се, че са имали еднократна забежка в миналото, която не е прераснала в нещо повече, но явно е станала основа за продължилата във времето дружба помежду им.