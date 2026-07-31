Марги Хранова кара мерцедес на 15 години

Маргарита Хранова за пореден път доказа, че славата не я е променила. Заснета е в центъра на София след неин служебен ангажимент в Националния дворец на културата, пише Ретро.

Вместо личен шофьор и асистент, изпълнителката седна зад волана на автомобила си и уверено се включи в натовареното движение на пъпа на столицата. Тя управлява Mercedes-Benz E-Class от 2009 г.

Моделът е сред най-престижните автомобили в бизнес класа за времето си, а като чисто нов и оборудван с всички възможни екстри е струвал близо 90 000 евро.