Ивет Стайкова, осъдена за убийството на баба си, ще следва право

Ивет Стайкова, обвинена за жестокото убийство на баба си – актрисата Виолета Донева, завърши средното си образование.

Докато е под домашен арест, 21-годишната девойка е залегнала здраво над уроците, за да изкара 12 клас. Сега тя планира да продължи образованието си и да следва право.

Делата срещу внучката на Виолета Донева продължават. На първа инстанция тя бе осъдена на 17 години затвор за това, че е наръгала баба си с нож цели 54 пъти по цялото тяло. Ивет, която преди години е имала сериозни проблеми с наркотиците, отрича деянието. Твърди, че не помни нищо от фаталната вечер. Днес тя е категорична, че проблемите с дрогата са зад гърба й и е напълно чиста. Ето какво заяви Стайкова пред „България Днес“:

„Арестуваха ме, когато бях в 11 клас, и едва сега успях да завърша 12 клас и средното си образование. В затвора не ми позволяваха да уча, затова трябваше чак като изляза навън, да карам часовете. Чувствам се много развълнувана и щастлива. Интересувам се от психология, но избрах да продължа да следвам право, защото мога да помогна на много хора по този начин. Ще видим дали ще се получат нещата в крайна сметка“, коментира Стайкова. Тя издава още за

бъдещите си планове

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„Като цяло идеята ми е да помагам на хора, преминали през това, през което и аз. Искам да се развивам професионално в тази насока, да бъда полезна за обществото, да търся справедливост“, казва още внучката на Виолета Донева. В началото на годината се появи фалшива информация за младото момиче, че ще влиза в наркокомуна. Това се оказа фейк новина.

„Няма нищо вярно в това, че ще влизам в комуна! Това би трябвало да означава, че аз отново употребявам наркотици, което е абсурдно! Та аз правя фондация с цел да помагам на зависими“, обясни Ивет. Ивет Стайкова се изповяда чистосърдечно, че трудното й детство, семейните конфликти и бедността я тласкат към дрогата.

„Да, това бяха основните причини да стана наркоман. Семейната среда има изключително голямо влияние. Когато нямаш сигурност вкъщи, започваш да я търсиш навън.“

„Наркотиците ми даваха едно фалшиво усещане за сигурност и безопасност, а реално ме оковаваха в техния плен. Опитвах се да избягам от реалността с тях.

Наркотиците никога не са били решение, но когато бях дете, не разбирах това“, съжалява Стайкова. Не крие, че баба й Виолета й липсва много всеки ден.

Очаква се знаковото дело да приключи до края на настоящата година и внучката на Виолета Донева да чуе присъдата си на втора инстанция. Дотогава тя живее под домашен арест с гаджето си и любимия си котарак Декстър.