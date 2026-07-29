Попфолкът полудя! Певиците захвърлиха банските и останаха НУДИ! (СНИМКИ с подробности)

Попфолкът полудя!

Певици се събличат чисто голи по време на морските си почивки това лято. Новата мания, която удари чалгаджийките, набира все по-голяма популярност.

Изпълнителките изобщо не се свенят да останат дибидюс, след което да споделят еротичните кадри с последователите си в социалните мрежи. Естествено, това им носи хиляди лайкове и множество нови потребители.

Шокираща фотосесия направи изпълнителката с виетнамски корени Ани Хоанг. Чалгаджийката се пусна дибидюс гола по задниче, като барабанче. Анито обяви, че става въпрос за игра на криеница, макар самата тя да не остави нищо скрито-покрито, пише "България Днес".

„Да поиграем на криеница? Мижа-мижа, затварям очи, броя до три и... Тишина да цари! Който е пред мен - да си мълчи, който е зад мен - да си плюе на петите, че тръгвам да ви търся из горите!“, закачливо пише Ани Хоанг.

Какво ли мисли за тези 18+ кадри нейният мъж - популярният режисьор Люси Иларионов, не става ясно...

Гола-голеничка край морето е и Андреа. Певицата е заснета в гръб, задните й части са изцяло на показ, облегната е на дървен парапет в непосредствена близост до водната шир. След раздялата си с боксьора в тежка категория Кубрат Пулев Андреа не спира да провокира с подобни кадри.

Пионер сред фолкпевиците в нудизма безспорно е Камелия. Тя бе снимана през годините от папараци да се пече напълно гола по плажовете на Южното Черноморие с мъжа си Цветин. Самата Ками също не се свени да показва морски летни кадри, на които е по голо дупе и гърди. 55-годишната певица споделя, че за нея човешкото тяло е такова, каквото е, и печенето без бански костюм носи усещане за истинско освобождаване от обществените задръжки и предразсъдъци.

„Всеки има право да изглежда и да плажува така, както се чувства най-добре. Аз се чувствам свободна, когато съм без дрехи сред природата. Човешкото тяло не е нещо, от което трябва да се срамуваме. Срамота е да имаш комплекси от него, а не да го показваш. Искам тенът ми да бъде съвършен и равен навсякъде, а това няма как да стане с парчета плат по мен“, обяснява Камелия, която има апартамент на самия плаж Нестинарка в Царево.

Фен на нудизма е и чалгарката Дебора, която имаше проблеми с правосъдието. През юли миналата година тя бе хваната да шофира с 3,14 промила алкохол, докато на задната седалка се возел нейният 6-годишен син. Това е третият й случай на шофиране в нетрезво състояние след нарушенията през 2016 и 2024 г., затова Дебора бе поставена под домашен арест с проследяваща гривна. Поради тази причина не е ясно дали това лято певицата пак ще успее да остане дибидюс на плажа.

По без горнище винаги се пече и ромската перла Софи Маринова. Тя бе сгащена от фотографския обектив край басейн, на който е само по напращяла силиконова гръд. Оттогава Софка избира само частни басейни, които са добре скрити от хорските погледи, за да се отдаде на нудизма.

Топлес кадри има и фолкаджийката Биляниш, която излизаше с футболния национал Кристиян Балов. Биляна Лазарова, както е пълното й име, си взема хладен душ след плажа. Сочното й дупе е изцяло на показ за кеф на феновете. Тя показва още, че на целия си гръб е татуирала тигър.

Без нито една дреха по себе си, но омотала интимните си части с бял бинт, се показа една от новите фолкзвезди Селина. Медицинската препаска едва скрива най-милото й, както и огромните й бомби. Селина стана известна с провокативното си поведение на сцена и пеенето по ултракъси полички или направо по долни гащи и сутиен. Вероятно тя ще изложи сексапилното си тяло на слънчеви лъчи по плажа едва през август, тъй като през настоящия месец има рекордните 31 участия по нощните клубове.