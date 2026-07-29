Симона Пейчева в центъра на зверското убийство! Какво се случи между нея и Владо Загатото, преди да го изгорят жив? https://hotarena.net/laifstail/simona-peycheva-v-centara-na-zverskoto-ubiystvo-kakvo-se-sluchi-mezhdu-neya-i-vlado-zagatoto-predi-da-go-izgoryat-zhiv HotArena.net

Името на световната шампионка Симона Пейчева неочаквано изплува в разследването на едно от най-бруталните престъпления у нас. Само часове преди бизнесменът Владимир Янков – Владо Загатото, да бъде открит мъртъв в подпаления си дом в Банкя, двамата били заедно. Вечерта обаче завършила със скандал и всеки поел по своя път, пише Intrigi.bg.

Какво точно се е случило между тях и защо Загатото се е прибрал без Пейчева, са част от въпросите, които тепърва трябва да бъдат изяснени. Към момента няма официални данни гимнастичката да е заподозряна или свързана с извършването на престъплението. Името ѝ влиза в случая като една от последните личности, които са били с жертвата преди жестокия му край.

Янков и Симона вечерят в скъп ресторант, но между тях възниква остър спор. След раздялата бизнесменът се прибира в къщата си, където вероятно вече го очаквали нападателите. Той е пребит и измъчван, а след това подпален жив, заедно с къщата в Банкя, за да бъдат заличени следите.

Една от водещите версии е, че убийците са търсили кодовете за криптопортфейла му. Близки твърдят, че Владимир Янков от години инвестирал в криптовалути и разполагал с биткойни за милиони евро. Полицията обаче проверява и друга следа – че Загатото се е прибрал с познат мъж, заснет от охранителни камери, и между двамата е избухнал фатален конфликт.

Коя е жената, прекарала последните му часове с него?

Симона Пейчева е сред най-разпознаваемите имена в българската художествена гимнастика. Тя е трикратна световна шампионка и участничка на две олимпийски игри, а след края на спортната си кариера остана в публичното пространство като телевизионно лице и треньор.

Пейчева е майка на син – Алексей, от дългогодишната си връзка с Горан Петров. По-късно се омъжи за строителния предприемач Петко Петков, но бракът им продължи едва две години.

С Петко Петков

Именно по време на тази връзка Симона предизвика сериозен скандал с демонстрациите на луксозния си стандарт. Тя си навлече вълна от критики след публикации, че носи единствено маркови дрехи и скъпи чанти, храни се с отбрани ястия и може да си позволи подобен начин на живот, защото съпругът ѝ е заможен. Изказванията бяха възприети като безцеремонно парадиране с богатството на мъжа до нея и предизвикаха остър хейт в социалните мрежи.

Сега Пейчева отново попада под светлините на прожекторите, но при далеч по-мрачни обстоятелства. Разследващите трябва да установят какво е предизвикало скандала ѝ с Владо Загатото, кога точно двамата са се разделили и какво се е случило в часовете между последната им среща и пожара.

Засега сигурното е само едно – Симона Пейчева е била сред последните хора, видели бизнесмена жив. Ако двамата не се бяха скарали минути преди инцидента, тя също щеше да се прибере с него във фаталната нощ. Съвпадение? Съдба?