Дъщерята на Тодор Славков: Простих на татко, че се самоуби! Бяхме скарани в последните му месеци, само ние си знаем защо https://hotarena.net/laifstail/dashteryata-na-todor-slavkov-prostih-na-tatko-che-se-samoubi HotArena.net

„Бях много сърдита на баща ми за решението му да направи това (преди година на 20 юли Малък Тошко се самоуби – б.а.). Месеци наред бях страшно гневна и ядосана. Намерих сили да му простя, въпреки че нарани много хора, които искрено го обичахме. Представа си нямам защо го направи, за нас, близките му, това си остава загадка”.

Това обяви 20-годишната Катерина, която е единственото дете на Тодор Славков. Момичето е дъщеря на Малък Тошко от връзката му със Силвия Панайотова, вдовица на убития сикаджия Поли Пантев. Катерина бе абитуриентка само 2 месеца преди баща й да си тегли куршума във вилата на свой приятел. Татко й Тодор Славков обаче не присъствал на бала й. Причината е жесток скандал, който сина на Иван Славков имал малко преди това с майката на момичето Силвия. Любопитното е, че дъщеря му също е била скарана с него.

„Да, вярно е, че бяхме малко скарани с татко. Няколко месеца изобщо не общувахме. Последно сме си говорили през април. Няма значение защо сме били скарани, само ние си знаем защо”, коментира Катерина Славкова.

Момичето не е останало с впечатлението, че баща й има намерение да се раздели с живота. „При последния ни разговор обсъждахме съвсем обичайните за нас неща. Нямаше нищо, което да излиза от техния кръг. Той винаги пускаше някакви майтапи, но понякога беше и тъжен”, споделя Катерина, която живее в Нидерландия, където е студентка първи курс.

Наследницата на клана Живкови наскоро се върна в България и откри заедно с леля си Евгения Живкова възстановената асамблея „Знаме на мира”. Тя присъства преди дни и на двойната панихида на Централните софийски гробища на баба й Людмила Живкова и на баща й. Двамата са погребани един до друг. Събрала се цялата фамилия.

„Почти нищо не знам за баба си Людмила. Баща ми не обичаше да говори за това. Но ми е разказвал, че е преживял изключително тежко загубата на майка си и това му е останало дълбока болка за цял живот. Кой знае, може би е имал някакви свои демони и страхове и това години по-късно да му е повлияло... От него знам само, че баба ми е била велика жена”, признава Катерина Славкова, която черпи информация за знаменитата си родственица единствено от документалните книги и семейните родови хроники.