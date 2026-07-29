Ревнуваме се! Крисия призна каква е истината за връзката с Никола Цолов https://hotarena.net/laifstail/revnuvame-se-krisiya-prizna-kakva-e-istinata-za-vrazkata-s-nikola-colov HotArena.net

Най-добрият български автомобилен пилот Никола Цолов продължава да привлича внимание със силните си изяви във Формула 2. Той води във временното класиране, като записа шест победи през сезона до момента. Състезателят вече е спряган за място във Формула 1, а самият той се надява догодина да влезе в най-гледаното автомобилно състезание в Европа и Азия.

Освен с постиженията си на пистата, Цолов е щастлив и в личен план. От 10 месеца той има връзка с певицата Крисия. Двамата се срещат случайно – първо се запознават на социално събитие, а по-късно разбират, че са съседи.

„Година по-късно пак се видяхме. Той тъкмо се беше прибрал от Испания, покани ме да излезем и оттогава сме заедно“, споделя певицата.

Двойката все още не живее под един покрив, но постоянно пътува, за да бъде заедно. Крисия признава, че връзката от разстояние понякога е трудна и изисква много търпение.

„За първи път изпитвам такова нещо. Липсва ми много и винаги ще ми липсва, дори когато е до мен“, казва тя.

Певицата допълва, че между тях има и ревност, но никога не преминават границите.

„И двамата сме ревниви до някаква степен, но сме сигурни един в друг. Той е слънце за мен“, споделя Крисия пред вестник "Супер магазин".

Тя разкри още през февруари, че двамата много си подхождат.

„Много от нашите черти и качества си пасват, а комуникацията ни е на високо ниво. Той е изключително интелигентен и се разбираме прекрасно“, разкрива певицата.

Свързват ги много общи неща. И двамата обичат да тренират, харесват едни и същи филми и музика, обичат приключенията, пътешествията и високия адреналин. Тя също като него си пада по високите скорости. Помагат си взаимно и, разбира се, се подкрепят в професионалните си ангажименти.

„Любовта е една от най-важните опорни точки. Трябва да се чувстваме обичани – дали от партньора до нас, семейството или приятелите ни. Аз се научих да обичам себе си, а така човек може да отвори сърцето си и да допусне някой да бъде част от него и да бъде обичан. Иначе, дори да срещнеш най-перфектния човек, ако си затворен в себе си, няма да се получи. Никола се появи в правилния момент“, разказва Крисия.