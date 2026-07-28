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Лейди Мария и съпругът й празнуват пълнолетие на Марая в Сен Тропе

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Лейди Мария и съпругът й празнуват пълнолетие на Марая в Сен Тропе

HotArena.net
1400

Лейди Мария и съпругът ѝ Теодор отпътуваха през ВИП терминала на Летище София, за да се отправят към една от най-елитните летни дестинации в Европа – Френската ривиера. След кацането си двамата са продължили с хеликоптер към Сен Тропе, където ще отбележат един от най-важните семейни поводи.

Причината за луксозното пътешествие е повече от специална – дъщерята на Мария, Марая, навърши 18 години. Семейството е избрало именно бляскавия курорт на Лазурния бряг, за да отпразнува пълнолетието ѝ в тесен семеен кръг и в атмосфера на дискретен лукс.

Сен Тропе от години е предпочитано място за почивка на световния елит. През летния сезон по улиците и яхтените пристанища на курорта често могат да бъдат забелязани известни актьори, модели и бизнесмени, а сред имената, които редовно се свързват с курорта, е и холивудската звезда Леонардо ди Каприо.

За Мария това пътуване е не просто ваканция, а емоционален момент, с който семейството отбелязва навлизането на Марая в нов етап от живота ѝ. След вълненията около абитуриентския бал, сега идва ред и на празника по случай нейното пълнолетие – отбелязан с пътуване до една от най-престижните дестинации на Френската ривиера.

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1 Коментара

Георги

преди 11 минути

Батала и новия ибач празнували какво?

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