Мартина на Слави не иска да чува за него: Бившата балерина проговори за живота си с Дългия

Мартина на Слави не иска да чува за него: Бившата балерина проговори за живота след Дългия

Бившата балерина от балет „Магаданс“ Мартина Огнянова за първи път от дълго време проговори за годините, прекарани до шоумена Слави Трифонов. В откровено телевизионно интервю тя категорично заяви, че отдавна не поддържа никакви контакти с него, като предпочете да не навлиза в подробности около раздялата им. „Не поддържам никакви отношения със Слави в момента“, лаконично отсече тя.

В миналото двамата бяха една от най-обсъжданите и популярни двойки у нас. Красивата и млада танцьорка беше неотлъчно до телевизионния гигант както на сцената, така и в живота. Любовта им изглеждаше като приказка, а в публичното пространство непрекъснато циркулираха слухове за сватба. Самият Трифонов неведнъж е признавал, че е бил на крачка от брака с три жени в живота си – психоложката Маги Ангелова, певицата Алекс Раева и именно Мартина, която остана неговата последна голяма любов. Близки до шоумена дори твърдят, че след края на тази връзка той така и не е погледнал друга жена по същия начин, оставайки самотен и изцяло посветен на работата, музиката и политиката. Медийните клюки пък и до днес свързват някои от най-меланхоличните му балади именно с мъката по красивата варненка.

Днес обаче животът на Мартина изглежда по коренно различен начин и тази страница от миналото й е окончателно затворена. Тя е щастлива майка на четири деца, които са плод на любовта й с боксьора Коко Колев – мъжът, заради когото навремето напусна Дългия. Семейството е избрало спокойния живот далеч от шума на столицата, където развива собствен бизнес с козметичен салон и натурални продукти.

Огнянова признава, че периодът на връзката й със Слави е бил труден за нея, тъй като животът й е бил подчинен на изключително строг график и военна дисциплина, което често я карало да се чувства самотна. Въпреки това тя не крие професионалното си уважение към него: „Слави е страхотен шеф. Мога само хубави думи да кажа за него. Уникален е и като човек, и като професионалист. Хората казват, че е лош, но аз не мисля така“.

Изповедта на балерината веднага предизвика бурни дискусии в социалните мрежи. Докато много от феновете й я поздравиха за достойното поведение и за това, че е успяла да изгради здраво семейство далеч от прожекторите, по-скептичните потребители заподозряха, че тя просто не смее да каже нищо лошо за бившия си шеф, който все пак й е дал кариера и силен старт в живота.

Пътят на Мартина до славата също не е бил лесен. Тя попада в „Магаданс“ почти случайно, идвайки от Варна, за да учи в Националната спортна академия. Нейна позната й дава номера на хореографката на шоуто, следват проби и Мартина е одобрена веднага. Така започва нейният 11-годишен период в балета. „Много беше хубаво. Обожавах мястото, на което танцувам“, спомня си тя, макар да допълва, че в началото е срещнала пренебрежение и студено отношение от страна на софийските гимнастички в състава, преди да успеят да изгладят отношенията си и да станат истински екип.