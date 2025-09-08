Мариела Нордел засрамила Батето пред жена му Валя

"Представа си нямах кой е Иван Славков. Бях чувала само, че е голям бохем."

Засичат се в ресторант, кдето Батето ги поканил да се присъединят.

"Аз бях във възторг. И тогава край масата мина цветарка. Аз платих цялата кошница с цветя и тържествено я връчих на Батето, като дръпнах кратка реч как за България има още бъдеще щом страната ражда такива мъже! На масата се възцари гробна тишина, Иван пребледня и застина. Жената до него - Валя, грабна Батето под ръка и изхвърчаха с него под сконфузените погледи на компанията", спомня си Мариела Нордел своята изцепка.

След това й обяснили за болезнената ревност на Валя, но гафът вече бил станал.

"Аз нито го свалях, нито му се слагах, а съвсем спонтанно изразих възхищенеито си към него" казва с днешна дата Нродел.