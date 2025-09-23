Марина Кискинова и холивудският й годеник релаксират

Ha приказно красив гръцки остров празнуват скорошния си годеж водещата на тотото по БНТ Марина Кискинова и нейният любим - холивудският актьор Ланс Пол, видя “България Днес".

Красавицата и звездният й годеник разпускат в райското кътче, заобиколено от лазурно море като на някои фотоси телевизионерката едва-едва е прикрила най-милото си с ексцентричен бански.

Ланс падна на колене и протегна към чаровната си БГ избраница годежен пръстен не къде да е, а на Олимп - планината, на която, според старогръцката митология пребивават всички божества начело с върховния бог Зевс.