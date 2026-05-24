Майката на Иванчева умря в деня, в който дъщеря й щеше да излезе от затвора, ако не беше помилвана

Любка Иванчева, майката на бившата кметица на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева, почина на 83-годишна възраст на 17 май – денят, в който нейната дъщеря щеше да излезе от Сливенския затвор с излежана 6-годишна присъда за подкуп, ако не беше помилвана 10 месеца по-рано с указ, подписан от президента Илияна Йотова, тогава вице на Румен Радев.

По ирония на съдбата, баба Любка сама избра датата на своята кончина– докато Иванчева гниеше в килията на затвора, нейната майка всекидневно отправяше молитви към Бог в църковния храм „Рождество Христово“ в софийския квартал „Младост“ 3

да й даде сили да отгледа внучето си

Валентин – Александър и да я прибере при себе си, когато присъдата на дъщеря й изтече и тя се върне при детето си.

„Само за едно моля Бог – да се явя пред него в деня, в който Деси бъде свободен човек и се събере с Валентин. Тогава спокойно мога да умра, но не по-рано!“, пожела си през сълзи на очи баба Любка на 11 ноември 2022 г., когато служители на Главна дирекция „Министерство на правосъдието“ (ГДИН) нахлуха в семейната гарсоониера в ж.к „Младост“ и отведоха в затвора Десислава Иванчева без да й позволят да гушне за последно 11-месечното тогава бебе.

На 18 ноември 2021 г. Иванчева роди сина си Валентин – Александър, а

бебето беше заченато чрез инвитро оплождане

малко след излизането й от ареста и след като вече беше осъдена на две съдебни инстанции за прибиране на подкуп от строителния предприемач Александър Ваклин. Тогава мнозина обвиниха Иванчева, че е станала самотна майка на 48-годишна възраст, за да избегне влизането в затвора по съвет на своя адвокат Николай Хаджигенов.

Съдиите от Върховния касационен съд обаче не се трогнаха от факта, че Иванчева отглежда бебе и през 2022 г. на последна инстанция я пратиха за 6 години в затвора. Все пак властите

не посмяха да отнемат бебето на Иванчева

и социалните служби разрешиха на 80-годишната й тогава майка да се грижи за пеленачето.

„Баба Любка беше със силно разклатено здраве и с разбита психика заради тревогите по дъщеря си – пиеше по две шепи лекарства всеки ден, но някак си събра сили в залеза на своя живот да се посвети на отглеждането на внучето си. Най-тежко и беше, когато Валентин-Александър проходи – да, вече не буташе бебешката му количка в парка, но едва смогваше да го догони из алеите. Съседките от квартала й помагаха с каквото могат, но всички се дивяхме на героизма и усилията на баба Любка, несъвместими с възрастта й“, признават подвига на възрастната й майка поддръжниците на Десислава Иванчева.

Миналата пролет, три месеца преди бившата кметица на „Младост“ да бъде помилвана от Илияна Йотова,

баба Любка получи инсулт и влезе в болница,

но въпреки предупрежденията на лекарите, че трябва да остане поне седмица под тяхно наблюдение и да намали рязко физическата си активност, тя подписа декларация, че доброволно напуска болницата, за да се грижи за своето внуче.

„След прекарания инсулт миналата пролет на всички ни беше ясно, че на майката на Иванчева не й остава много време. Тя буквално рухна и легна болна на легло, малко след като Деси беше пусната на свобода и се прибра у дома си при своето дете. Любка Иванчева изпълни своята земна мисия с чест и достойнство и Бог я прибра при себе си на 83 години. Поклон пред светлата й памет!“, написаха жалейка във Фейсбук поддръжниците на бившата кметица на „Младост“ Десислава Иванчева.