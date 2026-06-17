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Рокадата на годината: ИСТИНАТА за отстраняването на Ралица от „Игри на волята“

https://hotarena.net/laifstail/rokadata-na-godinata-istinata-za-otstranyavaneto-na-ralica-ot-igri-na-volyata HotArena.net
Каролина Церовска
3066
Рокадата на годината: ИСТИНАТА за отстраняването на Ралица от „Игри на волята“

Каролина Церовска
3066

Една от най-големите изненади около предстоящия осми сезон на „Игри на волята“ вече е факт. След години като едно от най-разпознаваемите лица на формата Ралица Паскалева напуска шоуто, а на нейно място влиза Ивет Лалова.

Официално обяснение за рокадата няма, но Intrigi.bg научи, че решението всъщност не е взето сега.

По информация от хора, близки до продукцията, съдбата на Ралица е била решена още миналата година, когато от предаването бе отстранен Димо Алексиев след скандала с шофирането в нетрезво състояние.

Оказва се, че първоначалният план е бил именно тогава да приключи и участието на Паскалева в шоуто. По какви причини това не се случва, можем само да гадаем. Според запознати в последния момент е било взето решение тя да остане за още един сезон.

Неслучайно още тогава Ралица премахна от профила си в Инстаграм информацията, че е водещ на „Игри на волята“. Малко по-късно обаче отново вписа „Игрите“ в био-то си, помолена от Нова ТВ да остане за още един, последен сезон.

Не е тайна, че Ралица и Димо години наред бяха един от най-харесваните телевизионни тандеми у нас. Нещо повече - Ралица беше сред малкото популярни личности, които публично застанаха зад актьора след проблемите му със закона.

Именно затова мнозина и до днес смятат, че отстраняването на Димо е било повратната точка и за нейната телевизионна съдба в шоуто.

Миналогодишният сезон също не остана без въпросителни. След идването на Павел Николов зрителите неведнъж коментираха, че между него и Паскалева липсва екранната химия, която години наред се виждаше между нея и Алексиев. Според запознати отношенията между двамата водещи като цяло били хладни до обтегнати.

Покрай раздялата с Ралица се появиха и други предположения. Част от феновете обърнаха внимание на все по-активното й присъствие в социалните мрежи по религиозни теми, където публикува дълги библейски послания и духовни размишления. Под сурдинка се говори, че и на тези нейни практики Нова ТВ не гледала с добри очи и Паскалева неведнъж била предупреждавана да намали религиозния „фанатизъм“.

Едно е сигурно – причината за свалянето на Ралица от екран е именно Димо Алексиев.

 

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5 Коментара

Бивш от МВР76

преди 59 минути

У сатаниската платформа тик ток търсете "Sande Sandov" на профилната снимка съм отлево, но имам и други снимки. Да станем "приятели". Писах преди време на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА "nadezhda doycheva" с Грознио и Увиснал Нос она па си затри профило от сатанинската платформа тик ток. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 57 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 57 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 54 минути

""Иззети са мобилни устройства и са свалени близо 3000 материала, представляващи детска експлоатация - снимки, видео, файлове""; Че тръсиме устройството,че все пак е веществено доказателство. Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос е от фракцията "лофци на педофили". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 29 минути

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача Надежда Дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата Надежда Дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

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