Рокадата на годината: ИСТИНАТА за отстраняването на Ралица от „Игри на волята“ https://hotarena.net/laifstail/rokadata-na-godinata-istinata-za-otstranyavaneto-na-ralica-ot-igri-na-volyata HotArena.net

Една от най-големите изненади около предстоящия осми сезон на „Игри на волята“ вече е факт. След години като едно от най-разпознаваемите лица на формата Ралица Паскалева напуска шоуто, а на нейно място влиза Ивет Лалова.

Официално обяснение за рокадата няма, но Intrigi.bg научи, че решението всъщност не е взето сега.

По информация от хора, близки до продукцията, съдбата на Ралица е била решена още миналата година, когато от предаването бе отстранен Димо Алексиев след скандала с шофирането в нетрезво състояние.

Оказва се, че първоначалният план е бил именно тогава да приключи и участието на Паскалева в шоуто. По какви причини това не се случва, можем само да гадаем. Според запознати в последния момент е било взето решение тя да остане за още един сезон.

Неслучайно още тогава Ралица премахна от профила си в Инстаграм информацията, че е водещ на „Игри на волята“. Малко по-късно обаче отново вписа „Игрите“ в био-то си, помолена от Нова ТВ да остане за още един, последен сезон.

Не е тайна, че Ралица и Димо години наред бяха един от най-харесваните телевизионни тандеми у нас. Нещо повече - Ралица беше сред малкото популярни личности, които публично застанаха зад актьора след проблемите му със закона.

Именно затова мнозина и до днес смятат, че отстраняването на Димо е било повратната точка и за нейната телевизионна съдба в шоуто.

Миналогодишният сезон също не остана без въпросителни. След идването на Павел Николов зрителите неведнъж коментираха, че между него и Паскалева липсва екранната химия, която години наред се виждаше между нея и Алексиев. Според запознати отношенията между двамата водещи като цяло били хладни до обтегнати.

Покрай раздялата с Ралица се появиха и други предположения. Част от феновете обърнаха внимание на все по-активното й присъствие в социалните мрежи по религиозни теми, където публикува дълги библейски послания и духовни размишления. Под сурдинка се говори, че и на тези нейни практики Нова ТВ не гледала с добри очи и Паскалева неведнъж била предупреждавана да намали религиозния „фанатизъм“.

Едно е сигурно – причината за свалянето на Ралица от екран е именно Димо Алексиев.