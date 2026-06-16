ТОТАЛНО ПРОПАДНА! Димо Алексиев пее в подлез за жълти стотинки (Шокиращи подробности)

Актьорът и бивш водещ на „Игри на волята“ Димо Алексиев тотално пропадна, научи ексклузивно Intrigii.bg от източници от театралните среди. След като бе осъден на година и половина затвор и отстранен окончателно от риалити формата, звездният артист бе забелязан да изкарва прехраната си като... уличен музикант. Това разказаха пред наш репортер очевидци, поразени от начина, по който изглежда бившият водещ.

„Отслабнал до неузнаваемост, с визия на тотален алкохолик, говори си сам на висок глас и едва пази равновесие“, разкриват потресени минувачи в подлеза на Софийски университет, където Димо често може да бъде забелязан да пее испански шлагери. „Хората го снимат с телефоните си, цъкат с език, някои му хвърлят стотинки за хубавия глас, който има. Но като цяло – жалка история“, разказват очевидци.

Колеги от актьорските среди потвърдиха пред Intrigi.bg, че Димо пак е посегнал към чашката, „ако изобщо някога я е оставял“. По думите им, жена му Анджела Медзикян отдавна го е напуснала заедно с дъщеричката им. Причината не била толкова заради делото за шофиране в нетрезво състояние, а заради порока. Димо неколкократно обещавал да спре алкохола, дори започнал да ходи на терапия, но безуспешно. В крайна сметка Анджела се изнесла, което още повече сринало психически Алексиев.

„То не е само до пиенето. Видимо Димо не изглежда добре. Плашещо слаб, съсухрен, ходи дрипав като клошар и изкарва жълти стотинки като уличен музикант пред НДК и в подлеза на СУ. Пропадна си момчето. Жалко за гениалния му талант“, клатят глава негови колеги.

Последно Димо бе нает на работа в Пазарджишкия театър, където хонорарът трудно би му стигнал за задоволяване на ежедневните алкохолни нужди, добавят запознати.

Производството по делото срещу Димо Алексиев все още не е приключило окончателно.