Внучката на Тодор Колев избухва в ретро чалга кабаре

Теди Гууд, внучката на легендарния Тодор Колев, влиза в света на чалгата с чалга кабаре озаглавено Boom Cabaret Sofia 2026. Спектакълът се очертава като бляскаво кабаретно преживяване, съчетаващо ретро попфолк хитове, много комедия, бурлеска и зрелищни сценични похвати.

В програмата ще звучат емблематични песни като „Луда по тебе“ на Камелия, „100 патрона“ на Ивана, хитове на Радо Шишарката и други златни парчета от 90-те години и началото на новия век. Всички те ще бъдат представени по театрален и нестандартен начин.

В шоуто участват и драг кралиците Малина Янк и Африка Бенедикшън, които са подготвили весели интерпретации, сценични лудории, блясък, комедия и драг пародии. Попфолк хитовете ще звучат на живо в като кавъри в изпълнение на Мариела Марс и Теди Гууд.

„Чалгата ме изгони от страната два пъти“, казва първо на шега, а след това напълно сериозно Теди Гууд пред „Телеграф“.

Тя разкрива, че следващия месец окончателно се мести със семейството си в Англия. Гууд от години живее във Великобритания и обяснява, че иска детето ѝ да учи там. Сред причините за решението са и трудностите, с които се сблъсква в София, включително липсата на места в детските заведения, както и редица други фактори, натрупани през последните пет години.

Въпреки преместването, Теди обещава да се връща в България всеки месец за представления кабарето.

„Тук сме стигнали тавана и няма накъде повече. Ако искаме да се развиваме, трябва да ходим в чужбина. Не си правим илюзии, че веднага ще ни поканят в най-големите зали, но това е пътят. Там може да играем и при по-скромни условия, но няма друг начин“, казва тя пред „Телеграф“.

Теди Гууд обещава да продължи да развива класическото кабаре, а част от бъдещите ѝ проекти ще включват и спектакли с участието на драг артисти.



