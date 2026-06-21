Синът на Софи Маринова прекарвал мигранти за бандата на „Калашниците“

Тарторите на ромската банда отървали фолкпевицата от бившия й мъж Гринго, прибират й част от хонорарите за охрана



Циганската престъпна банда „Калашниците“ е съумяла да оплете в мрежите си и синът на фолкпевицата Софи Маринова – Лоренцо, научи „Уикенд“ от свои източници от ъндърграунда. Според думите им, 25-годишния наследник на ромската попфолк звезда отдавна гравитира около групировката от столичния кв. „Ботунец“ и се ползва с доверието на тарторите й Петър Ангелов – Пешо Калашника, Краси Принца и Сезо.



През отминалия уикенд МВР най-после проведе мащабна акция срещу ромската престъпна банда, а арестантските килии бяха препълнени със задържани членове на „Калашниците“ – общо 52 души. По-голяма част от тях обаче бяха освободени след денонощие, а обвинения за разнородни престъпления –



склоняване към проституция, изнудване, побои



и отправени смъртни закани, бяха повдигнати на осем човека.

Оказа се, че членове на групировката са заплашвали пострадали в тежката катастрофа с много жертви и тежко ранени на Челопешко шосе, предизвикана от мургавите джигити Васко Филипов и Траян Филипов, които се врязаха в автобус на градския транспорт при гонка с лъскавите си автомобили. Твърди се, че „Калашниците“ опитвали да принудят чрез заплахи трима от пострадалите да свидетелстват пред разследващите, че вината за бруталната катастрофа е на шофьора на автобуса, който не спрял на знак „Стоп“, а не на свързаните с „Калашниците“ пътни убийци Васко и Траян.

Ангажирани в разследването срещу престъпната банда от „Ботунец“ разказаха пред „Уикенд“, че само допреди година „Калашниците“ са



ръководели канал за трафик на мигранти,



които са били прекарвани от България към Сърбия. Групата от „Ботунец“ обаче била изтласкана от тази престъпна дейност, след като няколко гранични полицаи от ромски произход, работещи в Елхово, Малко Търново и в Драгоман, които им съдействали, били отстранени от длъжност или преназначени на други позиции заради съмнения, че прибират подкупи от каналджии. Смята се, че „Калашниците“ са давали подкупи на арестуваните преди месеци служители от Граничното полицейско управление в Елхово Георги Върбанов и Стефан Славов, които бяха заловени при акция на „Вътрешна сигурност“ към МВР, докато прекарват 11 мигранти от Ирак, натъпкани в служебен джип на „Гранична полиция“.

Запознати с бандитската дейност на „Калашниците“ разкриват, че тарторите на групировката от „Ботунец“ са ръководели канала за трафик на бежанци през бургаското село Дебелт, заради който през есента на 2022 г.



синът на Софи Маринова беше обявен за издирване от МВР



заради каналджийство. Тогава граничари арестуваха 21-годишния Иван Станчев край село Русокастро, след като откриха в шофирания от него джип „Сузуки Витара“ група от 9 сирийци, проникнали нелегално в България през Малко Търново. Според показанията на задържания Иван, той бил нает от Лоренцо срещу 3000 лева, за да транспортира групата нелегални мигранти до София. Бежанците били натоварени в джипа в района на село Дебелт лично от сина на Софи Маринова, който обаче оставил сподвижника си сам да докара мигрантите до София, забравяйки да го предупреди, че има новоизграден пункт за проверка на входа на село Русокастро.

Твърди се, че Лоренцо се е занимавал с



каналджийство под шапката на „Калашниците“,



които са му плащали по 1000 евро за прекарването на всеки мигрант през българо-сръбската граница през Драгоман и Трън. Клетниците първо стигали от Бургас до София, където били укривани няколко дни в жилища в кварталите „Ботунец“ и „Христо Ботев“, докато бъде организиран последващия им нелегален маршрут. Според полицейски данни, „Калашниците“ прибирали по 2500 евро от всеки мигрант, а нелегално проникналите в България отделно плащали за нощувка и храна по 50 евро на ден.

Въпреки солидните улики, събрани от МВР срещу Лоренцо и свидетелските показания, сочещи го като организатор на канал за трафик на мигранти,



разследването срещу сина на Софи Маринова



тихомълком беше прекратено от Районната прокуратура в Бургас през пролетта на 2023 г. поради... липса на доказателства. Заловеният да превозва 9 сирийци Иван Станчев беше единственият осъден – сдоби се с условна присъда от 11 месеца затвор. Упорит слух гласи, че Лоренцо е бил спасен от бандата на „Калашниците“, които броили тлъст подкуп на представител на държавното обвинение в Бургас. Така от прокуратурата в морския град „забравили“ да изискват справка на проведените телефонни разговори между Лоренцо и Иван Станчев, както и да проверят пътните камери дали синът на Софи Маринова е преминал с БМВ-то си през района на Средец и Дебелт в периода 16-20 септември 2022 г.

„Допреди да бъде обявен за издирване от МВР през есента на 2022 г., Лоренцо прекара няколко групи сирийци. Когато го погнаха, той не пропя и не издаде никого от „Калашниците“, с което си спечели уважението на тарторите на бандата. Синът на Софи Маринова и до ден днешен работи съвместно с ромската престъпна група, но какво точно върши за тях – един Бог знае“, разказва информиран източник на „Уикенд“. Наследникът на Софи Маринова не е бил сред задържаните в неделя 52 членове на „Калашниците“.

Според мълвата, която се носи в попфолк средите, тарторите на



„Калашниците“ осигуряват охраната на Софи Маринова



за нейни музикални участия в София и в провинцията, като попфолк звездата плаща минимум по 1000 евро на ден, за да бъде пазена от мургавите бодигардове на крими групировката. Бандата опитала да се намърда и на концертите на Софи Маринова с „Ку-ку бенд“ в зала „Арена 8888“ миналия декември, но не била допусната от Слави Трифонов, който организира четирите изяви на хитовата изпълнителка.

„Макар Софи Маринова да си плаща прескъпо на „Калашниците“, за да я охраняват, тя никога не би свидетелствала срещу тях, тъй като през годините Сезо и Краси Принца са й вършили куп услуги. Те я отърваха от бившия й мъж Тодор Давидов - Гринго, който я спукваше от бой и й прибираше всички пари. След последния побой над Софи, Гринго беше „посъветван“ от „Калашниците“ да я остави на мира и да подпише документите за развод“, разказва информиран източник на „Уикенд“.