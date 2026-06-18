Край на спекулациите! Димо Алексиев разкри защо Ралица Паскалева е аут от „Игри на волята“ https://hotarena.net/laifstail/kray-na-spekulaciite-dimo-aleksiev-razkri-zashto-ralica-paskaleva-e-aut-ot-igri-na-volyata HotArena.net

Една от най-големите промени в историята на „Игри на волята" вече е факт. След шест сезона като лице на хитовото риалити Ралица Паскалева повече няма да бъде водеща на предаването.

Новината беше обявена официално от Нова телевизия, а на нейно място зрителите ще видят една от най-успешните български спортистки – Ивет Лалова-Колио. Легендата на родната лека атлетика ще дебютира в нова роля и ще води екстремния формат заедно с Павел Николов.

Раздялата с Ралица Паскалева идва след шест години, през които актрисата се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на предаването. Именно тя беше до участниците във всички най-запомнящи се моменти от развитието на формата и се утвърди като негова емблема.

От Нова благодариха на Паскалева за нейната всеотдайност и професионализъм.

„Ралица остава неизменна част от историята и успеха на „Игри на волята", а вратите на медията остават отворени за бъдещи съвместни проекти", посочиха от телевизията.

На нейно място застава Ивет Лалова, която приема новото предизвикателство с огромно вълнение.

„За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението „Игри на волята". Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея", заяви олимпийската ни звезда.

Така за първи път от създаването на формата зрителите ще видят различно лице до Павел Николов. Дали Ивет Лалова ще успее да запълни празнината, оставена от Ралица Паскалева, предстои да стане ясно с началото на новия сезон.

Около оттеглянето на актрисата бързо се зародиха различни слухове в публичното пространство.

Един от тях свързваше напускането ѝ с бенефиса на нейния съпруг – волейболната легенда Теодор Салпаров, под претекст, че събитието е спонсорирано от конкурентна телевизия.

Салпаров обаче категорично опроверга това твърдение пред „България Днес“:

„Абсолютно глупости са това. Изобщо не обръщайте внимание на тези измислици. Не отговарят на истината“, каза той.

Според колегата на Ралица Паскалева – Димо Алексиев, с когото двамата водиха „Игри на волята“, Паскалева се е оттеглила сама, а аргументите за това са лично нейни.

„Няма да коментирам жълтини“, каза той.

В момента Алексиев се занимава с различни странични проекти и сподели, че няма предложение отново да бъде водещ. Той обаче не спести суперлативи по адрес на новото попълнение в екипа – Ивет Лалова.

„Ивет е невероятна жена. Шапка ѝ свалям. Много я харесвам. Всички ние, българите, сме свидетели на нейните успехи и това, което прави през годините, е невероятно“, коментира актьорът.

Неофициално, като причина актрисата вече да не е водеща на „Игри на волята“, близки до нея посочват натрупаната умора и лични ангажименти. Ралица беше водеща в продължение на четири сезона – от сезон 2 до сезон 5 включително, като по време на снимките на петия сезон беше в напреднала бременност. Веднага след това тя се посвети на семейството и второто си дете.

Продукцията изисква близо три месеца денонощни снимки на терен по Черноморието, което е изключително натоварващо за майка с деца.