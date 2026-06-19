СЛЕД СМЪРТТА НА ЛЮБЕН ДИЛОВ! Марешка Бадерм: Изхвърлих наградите си за красота на боклука!

„Изхвърлих всичките си награди за красота в контейнерите за смет, когато разбрах, че Любен Дилов-син е починал! По този начин искам символично „да погреба миналото си“ в памет на такъв уникален човек като него.“

Това каза за „България Днес“ Марешка Бардем. Причината за постъпката й, която изглежда странна и необяснима на широката публика, била по думите на родената като Марха Осмаева участничка в „Игри на волята“ „потресът“, който изпитала от новината за кончината на бившия съратник на Слави Трифонов.

„В този момент проумях, че човек е не само смъртен, но и внезапно смъртен, както беше написал класикът, и че никакви земни неща, които гъделичкат и хранят егото, не могат да върнат най-ценното – човешкия живот. Всичко това е прах във вятъра, суета на суетите!“, обясни жеста си плеймейтката с чеченски корени.

„За мен красотата не е във външното, а в душата. Добре, оценили са ме, но аз нямам нужда от тези награди. Имам огледало, което потвърждава как изглеждам. Харесвам се и това не се дължи на журитата“, добави риалити героинята.

Горещата мацка от известно време е потънала в света на езотериката. Рисува картини със специални „неонови“, както ги нарича, бои, за да предаде с пределна достоверност цветовете на вътрешния космос.

Марешка не сподели този път дали е виждала скоро извънземни на балкона на столичното си жилище или над морето. „Това не означава, че няма пак да ми се явят“, застрахова се тя.

„Загубата на всеки ценен човек е колапс на вселената. Тя ни кара да преосмислим себе си и света. Да си направим равносметка кои сме, накъде отиваме, защо живеем и на какви каузи трябва да служим“, подчерта Бардем.

За себе си провокативната красавица вече е открила някои от отговорите. А каузата, която я вълнува най-силно в момента, е патриотизмът. Риалити героинята уточнява, че макар да не е израснала и живяла дълго време в Чечня, песните на народа й я въздигат в космоса.

„Ако някога ме попитат коя е любимата ми чеченска песен, отговорът е прост – истинският химн. С държавата ми ме свързват само кръвта в жилите ми и синът ми. Корените не се забравят. Понякога една песен не е просто музика. Тя е спомен, история и част от това кой си, независимо къде те е отвел животът. Това е символ на народ, преминал през войни, загуби и изпитания, но запазил духа си. Понякога човек може да живее далеч от земята на предците си, но никога не може да избяга от корените си“, обобщава философски Марешка Бардем.