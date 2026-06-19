Студентски град – секс депото на Калашниците! (Тарифата на момичетата ще ви шокира)

Нашумялата в последните дни група на „Калашниците“ контролира 90% от компаньонките в Студентски град. Групата е съставена предимно от роми от Ботунец и прибира лъскави печалби от квартала на купоните и шумните дискотеки.

Според разследващите близо 70% от оборота на момичетата, които продават телата си за пари, отива при организаторите. Разследващите твърдят, че мрежата е изградила цяла система за контрол на десетки жени и транспортирането им до адреси в София чрез собствена логистична система. Печалбите се отчитали като по часовник.

Според събраните по делото данни именно Студентски град е бил едно от основните депа за дейността.

Там жените приемали клиенти в наети апартаменти, хотели и квартири. Най-фрапиращото, според хората от бранша, е ценовата политика. Докато в редица западноевропейски държави подобни услуги често се договарят почасово, тук тарифата масово вървяла на принципа: по 100 евро на свършване. Втори път – още 100 евро, трети – ново плащане. Няма часовник, няма пакет – всичко се брои поотделно, коментират запознати.

В центъра на схемата, според обвиненията, стояли така наречените „брадати от Ботунец“ – мъже с характерни гъсти черни бради от салафитски тип, без мустаци, с обръснати глави и демонстративно агресивно поведение.

В социалните мрежи те редовно публикуват клипове с пачки, скъпи автомобили и показен лукс. Номерата на колите често са с повтарящи се цифри и букви, а кадрите напомнят повече на евтин гангстерски филм, отколкото на реалния живот.

„Правят се на големи босове, а в реалност са обикновени сводници“, коментира жител на Ботунец.

Според материалите по разследването ролята на „Калашниците“ далеч не се изчерпвала с организирането на срещи за плътски удоволствия с млади, смугли жрици. Свидетелски показания описват случаи на заплахи, рекет и физическо насилие. Ако клиент не хареса труженичката и иска да я върне, или пък след първото свършване иска още, но отказва да плати, направи проблем, скандал или възникне конфликт, на място пристигали хора от групата.

Разследващите твърдят още, че голяма част от заработеното не оставало при жените. Огромен процент от приходите се прибирал от организаторите – близо 70% при някои компаньонки. Именно затова при спецоперациите били открити тефтери, записки и електронни чатове, които според прокуратурата описват в детайли движението на парите.

Особено любопитна е ролята на шофьорите.

Те не били просто хора зад волана. По данни на разследването действали като куриери, охрана и инкасатори едновременно. Жените били превозвани до адресите, а след приключване на срещите парите често били събирани веднага и предавани нагоре по веригата. Някои от водачите попаднали в полезрението на властите и заради съмнителни документи за правоуправление. Разследващите проверяват информация за придобити в чужбина книжки, предимно в Чехия.

През последните две години натискът върху групата се увеличил значително. Последваха серия акции на МВР и прокуратурата, десетки претърсвания и множество арести. Прокуратурата обяви, че проверява съмнения за сводничество, рекет, трафик на хора и други тежки престъпления.

Лидерите на бандата обаче така и не са осъдени, а държавното обвинение не успя да събере необходимите доказателства. Сред най-шокиращите твърдения в материалите по делото са показания на жени, които разказват за психологически натиск, заплахи и принуда. Част от тях описват класическата схема „lover boy“ – първо любов, подаръци и обещания за светло бъдеще, след това дългове, зависимости и излизане по адреси.

Разследването продължава, а съдът тепърва ще преценява кои от обвиненията ще издържат окончателно.