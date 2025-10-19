Мила Роберт не иска да живее с гаджето

Мила Роберт и гаджето й – музикалният продуцент и артист Камен, известен в шоубизнеса и като Бенджи Грегъри, живеят щастливо разделени. Певицата, която празнува 29-тия си рожден ден на 6 септември, и любимият й ценят свободата си и затова, въпреки че ги свързва силна любов, нямат намерение да се събират в общ дом. Ще го направят, когато станат родители.

Това Мила намекна в интервю, като обясни, че с Бенджи са почти неразделни. Макар че живеят отделно, двамата пътуват постоянно заедно, заради общите си ангажименти. През лятото пък на практика живели под един покрив край морето. В София Мила и Камен имат отделни апартаменти, които искат да запазят. Ходят си често на гости, но и певицата, и гаджето й държат на личното си пространство. „Защо от сега да започваме с битовизмите?!“, коментира певицата наскоро.

Мила и Камен имат връзка вече от около 2 години. Първоначално били приятели и работели заедно. Затова, когато усетили по-различни емоции един към друг, веднага си споделили. Влюбили се ненадейно, което ги изненадало. „Знам, че той ще е винаги до мен и мога да разчитам на него, мога да се облегна на него“, казвала е Мила.

Тя и Камен са неразделни в личния си живот, а в професионален продължават да си сътрудничат. Бенджи е допринесъл солидно за първия албум на Мила заедно с колегата им Йоан Николаев – Ел Падре. Камен е работил още с група „Молец“, Дара, Роби, Дара Екимова и други, включително чуждестранни артисти. Мила не е ревнива. Даже напротив, тя рекламира страстно работата и таланта и на гаджето си, както и на Ел Падре. Даже наскоро Камен, който иначе страни от медийни изяви, призна при такава, че покрай връзката си с Мила се сдобил с повече клиенти и работа. Сред последните песни, по които Камен е работил, е тази на Ваня Щерева – майката на Мила. Писателката и певица е автор на музиката и текста на „6 без 10“, а Камен, който може да й стане зет, бил ангажиран с аранжимент, микс и мастер.

Певицата и любимият й умеят да разделят професионалните от личните си отношения. И все пак, когато не работят, Мила и Камен пак говорят за музика и си дават съвети. Продължават и да бъдат най-добри приятели, но кроят планове и за бъдещето на връзката си. Мила е казвала, че с Камен се чувства щастлива, спокойна и подкрепяна. Певицата е сигурна, че с половинката й са сродни души. В светските среди пък се говори, че е готова за брак, както и да стане майка. Певицата и любимият й даже често говорели за семейство. И двамата смятали, че е добре да се задомят в близко бъдеще. Камен тъкмо набира скорост в кариерата си, а пък Мила придоби доста популярност, а и нови фенове, покрай успеха на новия си албум и дуета си с Азис „Полуживи“.