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Мила Роберт се ожени за млада блондинка… в клип

https://hotarena.net/az-jenata/mila-robert-se-ozheni-za-mlada-blondinka-v-klip HotArena.net
HotArena.net
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Мила Роберт се ожени за млада блондинка… в клип

HotArena.net
168

 

Вярна на провокативния си нрав, певицата Мила Роберт помести видео, на което е в булчинска рокля, но вместо жених до нея се мъдри... красива блондинка, също в бяла младоженска премяна, пише България Днес.

„Официално се оженихме. Можете да гледате видеото от романтичната ни сватба в ютуб“, написа под клипа изпълнителката.

Щерката на пеещата актриса и сценаристка Ваня Щерева изпълнява в дует с „брачната си половинка“ най-новото си парче, а на видеото двете „Булки“ се прегръщат нежно, подскачат по брега, хванати за ръце, имитирайки „на шест“ класическа любовна двойка след сватбеното тържество.

 

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