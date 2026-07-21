Мила Роберт се ожени за млада блондинка… в клип

Вярна на провокативния си нрав, певицата Мила Роберт помести видео, на което е в булчинска рокля, но вместо жених до нея се мъдри... красива блондинка, също в бяла младоженска премяна, пише България Днес.

„Официално се оженихме. Можете да гледате видеото от романтичната ни сватба в ютуб“, написа под клипа изпълнителката.

Щерката на пеещата актриса и сценаристка Ваня Щерева изпълнява в дует с „брачната си половинка“ най-новото си парче, а на видеото двете „Булки“ се прегръщат нежно, подскачат по брега, хванати за ръце, имитирайки „на шест“ класическа любовна двойка след сватбеното тържество.