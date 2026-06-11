Дъщерята на Кичка Бодурова е диджей в Лас Вегас

Дъщерята на Кичка Бодурова отдавна не е просто момичето, което преди години скандализира част от българската публика с провокативни фотосесии и разголени снимки в социалните мрежи. Днес Кристи-Жаклин Зарпас е успешен диджей в Лас Вегас, позната в нощния живот с артистичния псевдоним „Кабум“, а ангажиментите ѝ я превръщат в едно от популярните лица на купонджийската сцена в световната столица на развлеченията.

Красавицата, която ще навърши 33 години, работи ексклузивно по частни партита и ВИП събития. Според профилите ѝ в социалните мрежи и американски клубни страници Кристи редовно пуска музика в елитни заведения в Лас Вегас, а често е наемана и за луксозни частни събития. Сред последните ѝ ангажименти е участие на събитие на „Ламборгини“, където е отговаряла за музикалната програма в шоурум на марката. Освен в клубове младата българка е пускала музика и на яхтени партита, което е сред най-доходоносните ангажименти за диджеите в Невада.

Любопитното е, че зад нощния живот и атрактивната визия стои и сериозно образование.

Миналата година Кристи-Жаклин официално завърши докторантура в Национален университет Сан Диего. По време на церемонията до нея бяха майка ѝ Кичка Бодурова и баща ѝ Крие Зарпас. В емоционално послание в социалните мрежи тя написа:

„Официално съм д-р Зарпас. Днес постигнах един от най-големите успехи в живота си, завършвайки докторантурата си. През целия ми живот училището и музиката са били нещата, които са ме вдъхновявали и са ми помагали в най-трудните моменти.“

Макар да не посочва точната специалност, тя признава още, че иска да продължи да обучава и вдъхновява други хора. Преди докторантурата си в сферата на образованието тя дълго време е работила като учителка. Именно това изненадва мнозина – зад имиджа на провокативно момиче от социалните мрежи всъщност стои жена със сериозни амбиции.

Преди около десет години Кристи-Жаклин предизвика бурни реакции в България със смели фотосесии и кадри като модел. Тогава мнозина я определяха като „скандалната дъщеря на Кичка Бодурова“. В интервю преди години Кристи обясни, че моделството е било едно от хобитата ѝ и че снимките ѝ са публикувани в списания по света.

Тя тогава призна и че още на 16 години започнала работа, а паралелно с това учела усилено. След като била приета с пълна стипендия в университет в Лас Вегас, майка ѝ позволила да си избере специален подарък – тогава Кристи си поставя силиконови импланти, което също предизвика бурни коментари у нас.

Историята на Кичка Бодурова и дъщеря ѝ винаги е била сложна. Певицата неведнъж е признавала, че Кристи е била чакано и трудно извоювано дете. Изпълнителката ражда чак на 38 години след тежки лични изпитания и години, в които лекарите почти не ѝ давали надежда, че ще стане майка.

Преди години Бодурова имала връзка с австриец, от когото забременяла. Тъй като тогава била млада и известна певица, а възлюбеният ѝ – чужденец с капиталистически убеждения, по думите ѝ тогавашното социалистическо правителство я принудило да направи аборт в четвъртия месец. Като допълнително наказание всички нейни песни и видеоклипове били свалени от радио- и телевизионния ефир. След аборта ѝ било изключително трудно да забременее отново.

В скандалните си мемоари Бодурова определя себе си като „брачна аферистка“. Първият мъж, на когото казала „да“, бил Георги Бодуров – музикант със същата фамилия като нейната. Брачният им живот обаче се оказал твърде кратък, тъй като съпругът ѝ злоупотребявал с алкохола, а след това устройвал грандиозни скандали.

Изпълнителката не страдала дълго заради клеймото „разведена“ по времето на социализма и си намерила нов партньор. Новият мъж в живота ѝ бил архитектът Дани. Бодурова правела най-различни изследвания в опитите си да забременее, но напразно. Петгодишният им брак се разпаднал, а съпругът ѝ превърнал развода им в истинско мъчение.

Третият мъж на певицата е голямата ѝ любов Крие Зарпас, с когото живяла 15 години. Именно той ѝ дава мечтаното дете. Американският милионер се влюбва в нея, докато я слуша как пее в казино в Лос Анджелис. По това време той бил разведен за втори път. Двамата се оженили, но проблеми в брака им не липсвали. Дори любовта към дъщеря им Кристи не успяла да го спаси.

Майка и дъщеря също преминават през трудни периоди. Кичка признава, че Кристи е имала тежък пубертет и често не си говорели със седмици. Въпреки това днес отношенията им изглеждат стабилни, а певицата открито се гордее с успехите на дъщеря си.

Бодурова има и още една дъщеря – осиновената Магдалена. Тя е дъщеря на брат ѝ и от години живее в Америка. Наскоро именно Меги направи Кичка баба на малката Микаела – новина, която певицата сподели с огромна радост в социалните мрежи.