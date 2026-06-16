Едва на 16: Щерката на Берба напомпа бюста? Татко й бесен (СНИМКИ)

Голямата дъщеря на Димитър Бербатов отново попадна във фокуса на социалните мрежи, но този път причината не е поредното й провокативно видео в TikTok, а видимата промяна във външния й вид.

16-годишната Деа, която през последните месеци все по-активно изгражда собствено присъствие в интернет, предизвика лавина от коментари след последните си публикации. Последователи веднага забелязаха наедрелия й бюст и шумно разкритикуваха евентуалната пластична операция, пише Intrigi.bg.

В социалните мрежи вече масово се обсъжда дали става дума за естествено физическо развитие или хирургична намеса, одобрена от родител. Сравненията между по-стари и актуални кадри предизвикаха десетки коментари и спекулации.

Бербатов винаги е бил изключително чувствителен по отношение на двете си дъщери – Деа и Елиа, и е предпочитал те да стоят далеч от медийния шум. В последните години обаче по-голямата наследница все по-често привлича вниманието със собствените си изяви в социалните мрежи.

С последното видео обаче пресоли манджата – в него Деа прави поредния липсинг на песен, но целта на сторито видимо е друга и е с акцент върху деколтето. Красавицата е облякла впита рокля без сутиен, която разкрива твърде много от бюста й. Именно там лъсна и истината за напомпаното деколте.

Любопитното е, че стремежът към безупречна визия никога не е бил чужд на жените в семейството. Майката на Деа – Елена Щилянова, винаги е впечатлявала с поддържан външен вид, а само преди няколко години майката на Берба – Маргарита, също си уголеми бюста.

Деа преди