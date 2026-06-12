София Бобчева влиза в семейството на Бае Славе в „Чамкория“

Звездата на Народния театър София Бобчева се присъединява към актьорския състав на дългоочакваната екранизация на романа „Чамкория“ от Милен Русков, като ще изпълни една от централните роли във филма.

Режисьорът Виктор Божинов разкри, че актрисата ще се превъплъти в съпругата на главния герой Бае Славе, чиято роля е поверена на Малин Кръстев.

Божинов публикува снимка на фотографа Елена Нейкова, на която позира заедно със „семейство Желязкови“ – Бае Славе, неговата съпруга и трите им деца. Любопитен детайл е, че в ролята на дъщерята влиза Дария Ангелова – дъщеря на актьора Дарин Ангелов.

Екранизацията на мащабния роман на Милен Русков се очертава като едно от най-значимите събития в съвременното българско кино. След големия успех на „Възвишение“ Виктор Божинов отново посяга към творчеството на писателя, за да пренесе на голям екран неговия неподражаем език и сложните исторически пластове.

Подготовката на проекта продължава цели осем години. Резултатът е амбициозна епохална продукция, която съчетава автентични костюми, исторически локации като Минната дирекция в Перник и модерни виртуални технологии.

Действието ни връща в Царство България през бурните 20-те години на XX век – време на политически сътресения, социални контрасти и кървави атентати, сред които и този в катедралата „Света Неделя“. В центъра на историята е омнибусът по линията София–Чамкория и неговият шофьор Бае Славе.

Освен Малин Кръстев и София Бобчева, във филма участват още Стоян Радев, Дарин Ангелов, Мартин Димитров, Тони Минасян, Китодар Тодоров и Христо Петков, който влиза в ролята на анархиста Джина.