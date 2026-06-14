Виагра предизвикала инфаркта на Любо Дилов-син?

Любен Дилов-син днес щеше да е жив, ако беше отишъл на преглед при кардиолог. В това са убедени най-близките приятели на интелектуалеца и политик, които не могат да се примирят с преждевременната му смърт едва на 61-годишна възраст. Оказва се, че симптомите на приближаващия инфаркт при него са били налични поне половин година по-рано, но той не си е обърнал никакво внимание, научи „Уикенд”.

„Той видимо започна да се задъхва и да се уморява още миналата есен. Няколко пъти качваше много високо кръвно и направи тежка криза. Всичките му приятели виждаха това и го караха да отиде на лекар, защото видимо не беше добре. Той осъзнаваше, че има проблем и трябва да вземе мерки, но все отлагаше – сякаш се страхуваше, че ще му се наложи операция, за да му сложат стент. Затова и отказваше да отиде на лекар, дори когато нещата започнаха да стават обезпокоителни, още повече при неговия свръхдинамичен и нездравословен начин на живот. Любо пушеше много, не спираше да пие, макар и с мярка, но всеки ден, при това уиски. Освен това спеше изключително малко – едва по 3-4 часа на денонощие, заради хроничната му инсомния, която има от поне 20 години”, разказва пред „Уикенд” колега на Дилов-син от ГЕРБ.

След като неотдавна заспа в параламента по време на парламентарно заседание, мнозина му се присмиваха, а това всъщност е бил характерен предупредителен сигнал, че сърцето му е невероятно изтощено. Оказва се, че Любо е имал още няколко случая, при които е заспивал внезапно. В първите дни на новата година задрямал така на маса, докато се черпели с приятели. След като се унесъл за минута-две, се сепнал и признал, че напоследък често заспива. „Абе май трябва да ида на лекар. След изборите ще го направя!”, заричал се Дилов-син. Той обаче гласува на 19 април и хукна за Италия с младото си гадже Мелания Красимирова, чиято самоличност „Уикенд” пръв освети в предния си брой. Именно там го споходи тежкия инфаркт, от който така и не успя да се възстанови. Нещо повече, няколко седмици след това последвал и втори, който направил възстановяването му абсолютно невъзможно.

Междувременно тръгна и пикантния слух, че сърдечния удар е настъпил след употреба на виагра – вероятно заради факта, че последната му приятелка е с 30 години по-млада от него. Близки на Дилов обаче отричат той да е ползвал сексуални стимуланти, тъй като отлично осъзнавал риска, който носят за сърцето. Освен това Любо бил наплашен, тъй като навремето един от най-добрите му приятели Христо Сираков си замина, след като взел друг афродизиак – левитра.