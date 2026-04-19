Мирела Илиева закъса с кръста

Мирела Илиева, позната на зрителите от риалити форматите „Игри на волята” и „Трейтърс”, преминава през труден период, който сериозно се отразява както на физическото ѝ състояние, така и на външния й вид. Половинката на актьора Юлиан Костов сподели, че изпитва силни болки в кръста, които в последните дни са се засилили дотолкова, че да не може да се движи.

Оказва се, че проблемът не е нов. Илиева се сблъскала с него още преди 7 години, но дълго време успявала да го държи под контрол. Сега обаче състоянието ѝ се е обострило и ѝ предстои консултация с лекар, за да се изясни каква е причината за влошаването и какво лечение ще се наложи.

Към физическия дискомфорт се добавя и още един неприятен ефект – силен стрес, който се е отразил и на кожата на Мирела. Тя признава, че по лицето й са се появили доста пъпки – нещо, което често се случва при претоварване и напрежение.

Младата звезда смята, че причината за всичко това е натовареният й график. Откакто следва в НАТФИЗ, ежедневието й е много динамично, изпълнено с ангажименти и почти без време за почивка. Илиева споделя, че вероятно се е претоварила, а тялото ѝ е дало сигнал, че има нужда от пауза.