Маги Сидерова в стрес от “всичко е наред”

“Спокойно, всичко е наред“! Това е най-стресиращото изречение за мен“. Това споделя Мис България 2003 Маги Сидерова. Красавицата винаги се в грижила за външния си вид.

Тя е фитнес маниачка като изтощителните тренировки възприема не само като спорт, а като цялостно благоустрояване и здраве.

“Готвя се да остарея красиво”, споделя Маги в социалните мрежи. Въпреки че на 1 юли ще навърши 50 години, Сидерова иска да премине в третата възраст е класа, грижа и увереност за себе си и външния си вид. Тя е и щастливо омъжена за втория си съпруг - Георги Сидеров и имат обща страст - фитнеса, пише България Днес.