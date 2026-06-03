Последни
Популярни
Горещи

Несрин Джавадзаде с тайна сватба

https://hotarena.net/az-jenata/nesrin-dzhavadzade-s-tayna-svatba HotArena.net
HotArena.net
161
Несрин Джавадзаде с тайна сватба

HotArena.net
161

 

Популярната актриса Несрин Джавадзаде, позната с ролите си я хитовите сериали "Опасно изкушение", "Моят прекрасен живот" и "Нашата история", се врече във вярност на своя любим - бизнесмена Кадир Танер Учар, пише Галерия.

Двойката сключи брак на скромна церемония в изискан хотел в Бодрум. 43-годишната Несрин и по-младият от нея Кадир имат връзка от няколко месеца след случайна среща във фитнеса.

В социалните мрежи актрисата сподели снимки, за да потопи многобройните си почитатели в атмосферата на щастливото събитие. Двамата планират и пищно тържество, на което ще поканят близки и приятели, но то ще се състои следващите месеци. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.