Несрин Джавадзаде с тайна сватба

Популярната актриса Несрин Джавадзаде, позната с ролите си я хитовите сериали "Опасно изкушение", "Моят прекрасен живот" и "Нашата история", се врече във вярност на своя любим - бизнесмена Кадир Танер Учар, пише Галерия.

Двойката сключи брак на скромна церемония в изискан хотел в Бодрум. 43-годишната Несрин и по-младият от нея Кадир имат връзка от няколко месеца след случайна среща във фитнеса.

В социалните мрежи актрисата сподели снимки, за да потопи многобройните си почитатели в атмосферата на щастливото събитие. Двамата планират и пищно тържество, на което ще поканят близки и приятели, но то ще се състои следващите месеци.