Мисис България застава зад каузата: Новото готино е да четеш

Нова кампания с кауза зад блясъка стартира у нас. Под мотото "Красив си, когато четеш" носителки на титлата Мисис България, популярни изпълнители и известни лица ще влизат в училища, за да четат книги с деца и да говорят открито за цената на успеха, знанието и постоянството.

Идеята зад инициативата е да покаже на младите хора, че зад всяка успешна история стоят труд, дисциплина и любознателност, а не само бърза слава и социални мрежи.

Първата среща от кампанията ще се проведе на 28 май в 22 СЕУ „Георги С. Раковски“ с подкрепата на директора Димо Дунков. Специален гост ще бъде певицата Биляниш, която ще разговаря с учениците за мечтите, популярността и пътя към успеха.

Инициативата е създадена от носителката на титлата Мисис България Маринова, която признава, че днешните деца все по-често растат с грешна представа за успеха.

„Това, което децата виждат в социалните мрежи, често е само повърхността – бърза слава, показност и лесен успех. Истината е съвсем различна. Всеки успял човек, когото познавам, е любознателен, чете и непрекъснато търси нови знания“, споделя тя.

Активно в кампанията се включва и Биляна Йотовска, която освен модел и фитнес състезател е и автор на книги.

„Красотата идва отвътре. Колкото повече знание натрупва човек, толкова повече това се изписва и на лицето му“, казва Йотовска.

Организаторите подчертават, че срещите няма да бъдат стандартни лекции, а живи разговори с деца, в които популярните гости ще разказват за трудностите, през които са преминали, и защо четенето остава най-прекият път към развитие.

„Искаме да покажем, че новото готино е да знаеш повече. Не е срамно да си любознателен. Истинската стойност идва от това да се развиваш“, казват Маринова и Йотовска.

В края на учебната година учениците ще получат специален подарък – книги, лично подписани от Слави Панайотов, познат на младата аудитория като Клашъра.

„Лично се срещнах с него и той подписа всяка книга с пожелание към децата. Надявам се това да ги накара да четат повече – не защото трябва, а защото е готино“, споделя Маринова.

След старта в София инициативата ще продължи и в други градове. Още през септември кампанията ще посети 12 училища в страната, а към каузата ще се присъединят още популярни лица като Венци Венц, Прея и други известни имена от българската сцена.