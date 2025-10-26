Нана Гладуиш бяга от диви прасета в Марбея

Нана Гладуиш показа на последователите си в инстаграм черните диви прасета, които обикалят в Марбея, Испания.

Бившата водеща на предаването „Съдебен спор“ по Нова тв, снима видео пред един строеж и обясни, че няма като други да изтъква лукса и блясъка в испанския курорт. Нана искала да покаже нещо различно. Казвайки това, без никакво предупреждение, тя насочи камерата към черно прасе и малкото му, които кротко душеха наблизо. Блондинката не се застоя дълго близо до тях, защото се притесни. Със смях, но и надавайки викове от страх, Нана се прибра в колата си.

Някои от последователите й в инстаграм се оказаха запознати със ситуацията. Обясниха, че дивите прасета слизали от гористите места, за да търсят храна. Даже ровели около кофите за боклук.

Тези дни Нана, която живее между България, Маями, САЩ и Испания, е на почивка с мъжа си и сина им в Турция. Бившата водеща се похвали, че хапва вкусна храна, като набляга на адана кебапа, а порциите са внушителни.