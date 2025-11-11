Последни
Нанси Карабойчева очаква мъжа си като топла баница

След цяла седмица раздяла една от най-красивите двойки в българския шоубизнес отново е заедно. Миската Нанси Карабойчева с нетърпение очаква своя любим Добромир Димитров, който се прибира след дълга седмица от чужбина, пише България Днес.

С типичното си чувство за хумор и женски чар. Нанси публикува забавна мисъл в социалката: "Как очаквам Добромир. След цяла седмица сами - като топла баница на Канарските острови.”

Любов, смях и аромат на баница - така изглежда уикендът на двамата. А почитателите им не спират да им завиждат благородно.

