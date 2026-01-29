Наша дизайнерка покори Азия

Талантливата българска дизайнерка Десислава Тошева, която през лятото показа 11 свои тоалета на кинофестивала в Кан, вече облича и азиатски звезди, пише България Днес.

"Много съм щастлива, защото китайската актриса Цай Венджинг облече моя рокля!", споделя Деси. Да покаже български бранд за едно от най-престижните модни събития в Азия - Tmall NEWTY 2026, е истинска чест за дизайнерката.

Въпреки че е едва на 26 години, стремглаво се изкачва по най-високите стъпала на висшата мода и вече е предпочитан дизайнер на представителите на световния шоубизнес.