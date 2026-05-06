Натали Трифонова блесна сред най-красивите

Натали Трифонова е сред най-красивите родни дами, но нейната хубост вече я прославя и извън нашите ширини, пише България Днес. Чаровната синоптичка на Би Ти Ви попадна в престижна селекция за най-привлекателните телевизионни водещи в света, редом до популярни дами от различни държави.

Зад признанието стои известен Инстаграм профил - TV presenters - с десетки хиляди последователи, който събира и представя най-впечатляващите лица от малкия екран.

Сред тях достойно се нарежда и българката, като към кадрите на нашата девойка се подчертава не само визията й, но и нейният енергичен стил, естествен чар и силно присъствие пред камера.