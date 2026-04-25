Натали Трифонова най-накрая показа бащата Мартин Чой

Натали Трифонова за първи път показа в социалните мрежи бащата на детето си – Мартин Чой. Поводът е специален – двамата отбелязват 7 месеца от раждането на своя син.

Телевизионната водеща сподели трогателни кадри, на които се вижда щастливото семейство, а към публикацията написа: „7 месеца любов".

Снимките бързо предизвикаха интерес, тъй като до този момент Трифонова не беше показвала публично бащата на детето си. Сега тя направи изключение и сподели един от най-личните си моменти с последователите си.