Наталия Симеонова гледа на карти

Бившата телевизионна водеща Наталия Симеонова се е увлякла по окултното и е започнала да гледа в бъдещето чрез карти „Таро”, разказват нейни близки.

Причината за интереса й към мистичното вероятно е дългогодишната й несподелена любов към Денис Ризов. По време на брака им той често й изневерявал, но Наталия така и не успяла да го намрази. Сега тя редовно хвърляла картите с въпроса дали музиканта може някога отново да изпита романтични чувства към нея.

Въпреки че двамата уж поддържали приятелски отношения, надеждата й за възраждане на любовта не е изчезнала. Освен това Наталия започнала да гледа и на свои приятелки, които я питали за любов, здраве и работа, а тя с усмивка се опитвала да открие отговорите чрез картите. „Правя го за забавление, а не за врачуване. Но се оказва, че много често познавам”, оправдава се Наталия Симеонова.