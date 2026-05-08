Неделя Щонова с възхвала на човешкия дух от връх Аида

Неделя Щонова посвети превземането на един от високите върхове в Родопите - Аида, на силата на човешкия дух, която твори чудеса, пише България Днес.

Под свой фотос от върха тв докторката помести цял панегерик за храбростта „да се бориш за идеалите си с четвърти стадий рак, с мрака, с лъжата, с бюрокрацията, с всичко, което се опитва да те пречупи". Един от тези храбреци е известният хасковски фотограф Георги Колев. Пред вестника той каза, че „му в била поставена стряскаща диагноза и цели четири пъти се е връщал от отвъдното".

„На кадрите съм снимал д-р Щонова в местността Орлови скали над Хасково", уточни фотографът.

Храбростта е да знаеш, че животът ще продължи и без теб, но да го живееш на 100 процента, без отстъпление. Това е чудото", завършва посланието си Щонова.