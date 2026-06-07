Нещо ужасно сполетя Ани от „Живот на кантар”

Победителката в риалитито „Живот на кантар” – Анна Сапунджиева – се оплака от косопад.

Тя сподели преди дни, че косата й е започнала да става по-рядка успоредно с намаляването на теглото й. Усетила промяната още докато се снимало шоуто, но не обърнала внимание, защото много искала да отслабне и това било основната й цел в онзи момент.

След време обаче вече нямало как да си затваря очите пред проблема с падащите коси. Днес прическата й е много по-къса в сравнение с преди, но Ани не се отказва от огнено червения цвят, в който продължава да се боядисва. Намерила е обаче специална козметика за коса, която напоследък значително е намалила косопада. Купувала се след подробна анкета за вида на косата, скалпа и начина на живот на клиентите. Всеки продукт се подбирал специално за човека, който го ползва. Сега косата й бавно се връщала към стария си здрав вид.