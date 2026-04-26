Неве Бозукова секси и на 53

Невена Бозукова се разголи навръх 53-тия си рожден ден, който празнува на 19 април. В кадъра, който сподели в социалните мрежи, няма нищо скандално, но актрисата определено изненада с него, предвид консервативната визия, към която винаги се е придържала. Екранната Лидия Дерменджиева от сериала „Вяра, надежда, любов“ позира по потник, украсен с дантела, и долнище на пижама, поседнала на шкаф. Неве е секси, но има и доста свежо излъчване, което дължи на разкрасителните процедури, на които се подложи в началото на годината.

Тогава Неве внезапно изненада с нова визия. Актрисата, чиято героиня в сериала на Би Ти Ви е акушер-гинеколог, се подмлади с 10 години. Малко по-късно се появи предположение, че го е направила или без пари, или поне с щедра отстъпка, защото Неве рекламира клиниката, на която се е доверила.

„Още една обиколка около Слънцето мина успешно! Празнувай, народе! Честит ми рожден ден!“, сподели Неве. Снимката е направена от фотографът Красена Ангелова, която е сред най-добрите й приятелки. Първият коментар към поста пък беше на друга дама от близкото обкръжение на Неве – певицата Александра Раева. Двете посрещнаха заедно Великден в голяма весела компания. Алекс беше с мъжа си – бизнесменът Любомир Палаханов, и дъщеря им Лиа. В групата имаше още деца, с чийто родители Алекс и Неве са близки приятели. Така че докато малките си играеха на двора, възрастните можеха да сготвят или пък да си поговорят. Неве обаче избра да се весели и с децата, като скача с тях на батута в двора. Актрисата все пак помогна и на приятелите си в готвенето. На великденската трапеза имаше агнешко с картофи, задължителната салата с маруля, краставици и репички, козунаци и разкошно боядисани яйца, за които Неве лично направи гнездо от съчки, които събра от двора и подреди в кошница.

Компанията се събра във вила в село Смочево, разположена на 20 минути път с кола от Рилския манастир. От имота, в който има външен басейн, има приказна гледка. Вилата разполага още с хидромасажна вана с вода от термален извор и съоръжения за барбекю. Всички стаи имат самостоятелни бани, а общите помещения са кухнята и хола с камина.

От кадрите, които Алекс сподели, не се видя Неве да е с кавалер, така че явно продължава да е сама в личен план. Всъщност, актрисата, която неотдавна блесна и в стратегическото предаване „Трейтърс“ на Би Ти Ви, не е представяла нова любов, откакто през 2017 г. се раздели с продуцента Краси Ванков. Двамата бяха заедно 18 години и имат син Никола, който през февруари празнува 20-тия си рожден ден. Неве има и по-голяма дъщеря Магдалина, която родика на 19, малко след първата си година студентство в НАТФИЗ. Таткото е актьорът Мариан Бозуков. Той и Невена се разделили, малко след раждането на дъщеря им.

Магдалена завърши фотография и дълго време работеше в студио, а сега е графичен дизайнер в чуждестранна фирма. Никола пък е студент втора година в Оксфордския университет във Великобритания, специалност „Изкуствен интелект”. Известната им майка продължава да работи на пълни обороти, като в свободното си време рисува. Неве е много талантлива художничка, което не е новина за последователите й в социалните мрежи, където е споделяла снимки на някои от картините си. Освен това, преди дни Бозукова представи някои от платната в галерия. Малко преди това, в началото на април, творби на актрисата бяха включени в проекта „Арена на българското изкуство“ и бяха показани пред международна публика в галерии в Тиршентройт, Германия и в Рим, Италия. Така че малко преди 53-тия си рожден ден Неве, която е завършила Художествената гимназия във Варна, сбъдна отдавнашна своя мечта.

Неве обича да рисува, но и да се разхожда сред природата, да посещава църкви, в които да се отдава на молитви, и да създава уютна атмосфера в дома си. Прекарва и много време с приятелите си, радва се на успехите на децата си и продължава да мечтае. Така че определено е щастлив човек.