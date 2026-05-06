Невена Цонева: Усещам духа на Янка Рупкина

"Усещам духа на Янка Рупкина!", това разкри Невена Цонева. Певицата екстрасенс улавя присъствието на отишлата си на 7 април легенда на българската народна песен, пише България Днес.

"Кака Янка, както я наричах, ми се обаждаше често от болницата. Много искаше да направим заедно някоя песен, подходяща за моя глас. Сега технологиите позволяват да осъществя този дует с виртуалната Янка Рупкина, както правят от години немалко световни изпълнители", решена е певицата.

Невена Цонева си спомня как спасеното по волята на съдбата момиче Михаела, което след кома става медиатор между човешкия свят и света на духовете, е разказвало за сомнамбулизма си и нощните буйства. "Михаела ми сподели, че е пресъздавала катастрофата, при това почти без да се събужда".

Цонева е убедена, че след смъртта душите на покойниците влизат в "диалог" с живите по различни начини.