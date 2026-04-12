Нора Недкова надига водки в „Хелс Китчън”

Нора Недкова срази и зрители, и съотборници в кулинарното шоу „Хелс Китъчн” по Нова тв, в което готви, вее руси букли и ръси бисери. В един от последните епизоди блондинката се превърна в първия участник в кулинарно състезание, който пие алкохол, докато готви.

„Сипах си една водка, сега ще се успокоя и ще си сготвя всичко”, обясни Нора с подчертано хладнокръвие. Тя започна да си пийва, докато бъркаше нещо във врящ тиган, но в един момент „водчицата” й взе да намалява. „Да направим второ зареждане и ще се усмихна”, обеща Нора.

Почерпката й не остана дълго в тайна от шеф Виктор Ангелов. Той първо видя празната пластмасова чаша и, след като я помириса, се поинтересува на кого е. Нора веднага отговори, че е нейна, но вече е празна. Когато шеф Ангелов се поинтересува какво е имало в чашата, блондинката, без притеснение и колебание, заяви: „Водка с швепс! Реших, че след един месец труд от моя страна, заслужавам, поне ако нямам един медал, да си сипя една чаша, да се почувствам като човек и аз!”. „Водка с утеха”, подхвърли шеф Ангелов, явно сетил се за хита на попфолк певицата Преслава. „Нямам утеха, имам само водка!”, оплака се Нора.

„Ама как ще пиеш водка в кухнята ми?!”, ядоса се шеф Ангелов, но блондинката остана невъзмутима. Нора не само не се трогна от тона му, но и продължи да пие. Даже, след като няколко пъти чу шеф Ангелов да вика името й, блондинката се оплака, че нямала възможност да изпие едно питие. А след това, дали от напитката, но Нора изведнъж показа кураж.

„Не ме карайте да ви повишавам тон!”, предупреди тя шеф Ангелов. „Добре ще си говорим тихо”, отвърна той, след като преодоля изненадата си. После му се наложи да изслуша Нора – всявал й напрежение с подвикванията си.