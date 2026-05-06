Пълна изненада: Дара промени песента за шоуто във Виена

Дара промени части от хита си Bangaranga при първата си репетиция във Виена за конкурса на „Евровизия", пише Телеграф. Според сайта Eurovisionfun тя е направила промени най-вече в последната част на песента, като концепцията на цялостното представяне да се върви от хаос и тъмнина към светлина.

Изданието сравнява Дара с добрата вещица от „Магьосникът от Оз" и възкликва, че с това изпълнение България дава много силен старт на втория полуфинал във Виена на 14 май.

Твърди се, че Дара излиза на сцената с кукери, които гонят злото и тъмната енергия. „Вещерска постановка и Дара в черно и розово - това изглежда като много отварящ очите старт на полуфинал 2".

