Последни
Популярни
Горещи

Райна – разделена на две (СНИМКИ)

https://hotarena.net/az-jenata/rayna-razdelena-na-dve-snimki HotArena.net
Румен Димитров
308
Райна – разделена на две (СНИМКИ)

Румен Димитров
308

Райна се оказа „разделена на две“, след като кацна на остров Сейнт Мартен – един от най-интересните карибски острови, който е поделен между Франция и Нидерландия. Певицата шеговито признава, че не знае в коя част да остане по-дълго.

Не пропусна и едно от най-известните места там – плажът до летище „Принцес Юлиана“, където самолетите прелитат буквално на метри над главите на туристите. Легендата гласи, че пистата е била изградена така, за да могат боговете на морето да наблюдават безопасното приземяване на самолетите и акостирането на корабите.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.