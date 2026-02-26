Ровят костите на "Кралицата на джуките"

Английският вариант на "българското барби" е открит мъртъв в хотелска стая, докато пребивава в нея под гаранция, пише България Днес.

Джордан Парк с прозвище "Кралицата на джуките" е британска самообявила се знаменитост, известна с това, че от мъж се е превърнала уж в Ким Кардашиян. Инфлуенсърът си оперира скулите, устните и формата на очите. Сексуалната му ориентация е неизвестна. Той е разследван за рекламиране на нелегнална клиника за пластична хирургия.

Заради смъртта на майка на 5 деца, която загива след несполучлива операция, Парк е задържан, но излиза под гаранция. Той е открит мъртъв в стаята, в която пребивава, като в кръвта му са открити високо съдържание на пластмаса и вещества, които не се приемат при самоубийство. Предполага се, че той е пострадал при операция в същия салон, който е рекламирал.