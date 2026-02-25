Последни
Диа от "Евровизия" среща гадже в Европарламента

Любовта е готова да ни сполети и на най-неочакваното място. Точно по такъв начин срещнала половинката си  отпадналата участничка за "Евровизия" Диа.

С гаджето й са заедно почти 8 години, а първите искри пламнали в Европейския парламент. "Поканиха ме да представя България там. В самолета бе сегашния ми приятел, с когото се познавахме и преди това.

През цялото време си е мислел дали да ме покани на среща в Брюксел, но се разминахме тогава. След като кацнахме обратно, вече се престраши, излязохме и така и не се разделихме вече 7-8 години", призна изпълнителката, пише България Днес. 

 

