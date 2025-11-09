Сексработничка ли е Анна-Шермин?

Скандалната Ана-Шермин от „Ергенът: Любов в рая” отново разбуни духовете. След серия остри коментари към останалите участнички, в които ги нарече „леки” и ги обвини в непристойно поведение, интернет пространството кипна - не само заради думите й, а и заради изтекли еротични кадри от нейни публикации в платформата за възрастни „Онли Фенс” (OnlyFans).

Под псевдонимa Miss Annie блондинката предлага голи фотосесии и еротични клипове, достъпни срещу абонамент от 50 долара месечно. Във видеата си Шермин e далеч от образа на класна жена, за който непрекъснато говори в шоуто. Неприличните кадри на силиконката предизвикаха лавина от реакции, защото мнозина видяха в поведението й противоречие - от една страна се прави на стожер на моралните ценности, а от друга - сама се опитва да печели, като пуска онлайн съдържание за възрастни.

„Не съм работила досега!” - думите на Анна, изстреляни в ефир в разговора й с друга участничка, само наляха масло в огъня, а разказите й за частни партита в Дубай и яхти без телефонен достъп породиха съмнения и слухове за източниците на доходите й. Разбира се, Анна никога не е потвърждавала, че работи като елитна компаньонка, но слуховете сочат друго. Според мълвата, тя предлага сексуални услуги на заможни господа, и то от години. Името и снимките й били включени в специални каталози на високоплатени проститутки.

В момента устатата блондинка се намира в Израел, където е живяла години наред. Родена е в Ловеч, но на 10-годишна възраст заминава за Тел Авив със семейството си след втория брак на майка й. Там започва трансформацията й. След навършване на пълнолетие си прави серия от естетични корекции. Днешната й визия е резултат от ринопластика, уголемени устни, импланти в гърдите, оформени скули и брадичка. Неотдавна в онлайн пространството се появиха снимки от времето, когато е била още тийнейджърка и зрителите трудно я разпознаха. Реакцията на Шермин относно старите й фотоси беше емоционална и бурна. „Колко сте жалки! Тук съм само на 13 години! И тогава бях красива! Говоря пет езика, имам образование, а вие се подигравате!”, написа тя. Вместо да тушира напрежението, постът предизвика още негативни коментари.

В шоуто Анна не пропуска да отбележи, че тежи 48 кг, говори пет езика и поддържа изключително висок стандарт на живот. Често се изразява грубо и арогантно относно външния вид на други участнички.

Шермин не крие, че има сложна семейна история. Губи пастрока си, а по-малкият й брат е привикан в израелската армия - причина семейството да се върне окончателно в България. Биологичният й баща е починал, но отношенията им били толкова трудни, че тя отказала да го види преди смъртта му. Анна разказва, че като дете е ставала свидетел на тормоз над майка й, което според много хора донякъде може да обясни трудния й характер, желанието да се доказва и острия й тон.

Едрогърдата блондинка казва, че е човек, който не мълчи, не се извинява и не отстъпва дори когато бурята около името й се разрази до ураган. В момента тя отново е в Израел, но дали само за малко или ще остане там, още не е ясно. Повечето зрители се надяват да не се връща.